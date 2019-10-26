Kemerburgaz Kent Ormanı'nın mülkiyetinin Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu ve Orman Genel Müdürlüğü'nün söz konusu alanı 22 Ağustos 2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kiraya verdiği öğrenildi.





Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Orman Genel Müdürlüğü'yle sözleşme yapılmış. Orman vasfında olan alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsisi yapıldıktan sonra kent ormanı niteliğine kavuşturuldu ve halka açıldı. Kiralama süresinin 10 yıl olduğu ve 3 Temmuz 2022 tarihinde sözleşmenin bittiği bildirildi.





EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NİN KİTAPÇIĞINDA KENT ORMANINA İLİŞKİN FOTOĞRAF VE BİLGİLER YER ALIYOR

Kemerburgaz Kent Ormanı; İstanbul'un Eyüp ilçesinde yer alıyor. Dönemin AK Partili Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hazırlanan 250 sayfalık kitapta, Kemerburgaz Kent Ormanı'na ilişkin fotoğraf ve bilgiler yer alıyor. 2018 yılında yayınlanan kitapçıkta, kent ormanının yüzde 85'nin bitirildiğine dikkat çekiliyor.





"Eyüp Belediyesi 2014-2019 Değer Yüklü Eserler Huzur Veren Hizmetler" başlıkta kitapçıkta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Eyüp Belediyesi'nin 2014-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve projeler, önümüzdeki 5 yılda (2019-2024) planlanan projeler yer alıyor.





Kitapçığın; "Kemerburgaz Avrupa Kent Ormanı-Eyüpsultan Millet Bahçesi" başlıklı bölümünde, "Toplam 5 milyon metrekare alan üzerine kurulan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz projede, üçüncü etabın yüzde 85'i tamamlandı. Projenin kalan bölümleri de en kısa sürede tamamlanacak ve kent ormanının açılışı yapılacak. Projede; binlerce metrekarelik yeşil alan, piknik, yürüyüş, organik satış, binicilik, hayvanat bahçesi, izcilik kampı ve insanı tabiatı ile buluşturan sosyal, kültürel, sportif aktivite alanları yer alıyor" ifadeleri yer alıyor.





GÖKSU: HER YÖNÜYLE YALAN VE İFTİRA!

SABAH'a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 26 Ekim 2019 Cumartesi günü yapılacak Kemerburgaz Kent Ormanı açılış daveti ilanında kullandığı ifadeye çok sert tepki gösterdi.





HER YÖNÜYLE YALAN VE İFTİRA!

"Kemerburgaz Kent Ormanı'nın açılış daveti ilanında hem iftira hem de akıl almaz bir yalanla karşı karşıyayız" diyen M. Tevfik Göksu, "Davette 'İmara değil halka açıyoruz' deniyor. Sanki birileri burayı imara açmaya çalışmış da kendileri kurtarmış gibi basit bir algı operasyonu yapılıyor! Bakınız bu tamamen iftira ve yalandır. Bunu söyleyebilmek için çok insafsız olmak gerekiyor. Çünkü bu alan zaten orman arazisidir. Bu arazi 2012 yılında kent parkı yapılmak üzere İBB tarafından Orman Bakanlığı'ndan devralınıyor. 2015 yılında ise kent ormanının yapımına başlanıyor. AK Parti belediyeciliği tarafından 3 yıl gibi kısa bir zamanda tamamlanan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın sadece ve sadece açılışı kalıyor. Seçim döneminde AK Parti'nin etik siyaset anlayışı gereği açılışı yapılmayıp tehir ediliyor. Bu devasa hizmetin açılışı da bugüne kalıyor. Bizim, bu dev hizmetin açılışının yapılmasına tabii ki itirazımız yok. Olamaz da. Burada yanlış olan ve İstanbul halkının yanıltıldığı konu, geçmiş dönemde yapılan bir hizmeti kendisi yapmış ve üstelik 'imara açılmaktan kurtarmış' gibi basit bir algıya başvurmuş olmasıdır. Millete hizmet konusunda hiç bir zaman samimi olmadıkları gibi bu konuda da samimi değiller" ifadelerini kullandı.





"BU MU SAMİMİYET!"

"Daha geçtiğimiz hafta İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu tarafından İstanbul'daki 295 bin metrekare alanın, yeşile alınması teklifine CHP Grubu 'Hayır' dedi. Bu mu samimiyet? Yine daha iki gün önce Beşiktaş'ta bulunan ağaçlık bir alanı AVM yapmak üzere satmaya çalıştılar. Bu satışa Ak Parti Grubu olarak müsaade etmedik ve Beşiktaşlılara büyük bir yeşil alan daha hediye ettik."

"İSTANBUL'U SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Samimi olarak şunu ifade etmek isterim ki, AK Parti Grubu olarak ilk günden bu yana İstanbul'un menfaatine olan her hizmete omuz vermekteyiz. İstanbul'un tarihine, dokusuna ve kültürüne zarar verebilecek her konuda da İstanbullu kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu korumaya söz verdik. İstanbullu kardeşlerimiz şu konuda müsterih olsunlar ki, AK Parti Grubu olarak İstanbul'u sahipsiz bırakmayacağız. İstanbul'da yapılmaya çalışılan algı operasyonlarına ve algılarla İstanbul halkının aldatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."





MUŞ: BİZİM PROJEMIZIN ÜSTÜNE YATMIŞ!

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş da, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi ve "Afişte kullanılan dile bakar mısınız? Kemerburgaz Kent Ormanı'nı geçtiğimiz yıl halka açan AK Parti'dir. Hem bizim projemizin üstüne yatmış, hem de sanki geçmişte imara açılacaktı gibi bir imada bulunmuş! Ne diyeyim! Mert bir insan, su içtiği kuyuya taş atmaz.." ifadelerini kullandı.

AYDIN: 'CHP NEDİR?' DİYE SORAN OLURSA BU AFİŞİ GÖSTERİN

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yunus Fırat Aydın ise, "'CHP Nedir?' diye soran olursa bu afişi gösterin. Önceki Başkanın yaptığı devasa işi, hiç bir emeği olmadığı için, teşekkür ederek açmaktansa, 'İmara Değil, Halka açıyoruz!' diyerek algı yapacak kadar alçalan bir zihniyet dersiniz... Projede emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.





İBB, 7 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE KENT ORMANI İÇİN GERİ SAYIMIN BAŞLADIĞINI DUYURMUŞ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da resmi hesabından 7 Temmuz 2018 tarihinde; "Alibeyköy Baraj Gölü'nün kuzeyindeki 5 milyon 283 bin metrekarelik alanda hayata geçireceğimiz 'Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı' projemiz ile İstanbullularımıza doğayla iç içe bir hayat sunmaya devam ediyoruz" paylaşımda bulunmuş. Söz konusu paylaşımda, Sabah, Güneş, Milliyet, Türkiye ve Akşam gazetelerinde yer alan haberlerde, Kemerburgaz Kent Ormanı'nın için geri sayımın başladığına dikkat çekiliyor.







KILIÇDAROĞLU DA, ERDOĞAN'IN AÇTIĞI PARKI 7 YIL SONRA YENİDEN AÇMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde açtığı park, 7 yıl sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeniden açılmıştı.





2011'de AK Partili Denizli Belediyesi'nce Merkezefendi ilçesinde inşa edilen ve Selçukbey adı verilen park, 8 Haziran 2012'de Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli ziyaretinde toplu açılış töreniyle açıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Merkezefendi Belediyesi, geçtiğimiz haziranda vefat eden CHP Denizli Eski Milletvekili Kazım Arslan'ın isminin parka verilmesine oybirliğiyle karar verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Haziran 2012'de açılan parkın açılışını 19 Eylül 2019 tarihinde yeniden yaptı.







KENAN KIRAN / SABAH



