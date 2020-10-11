2 gün önce Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın kontrol altına alındı. Yetkililer yaklaşık 300 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

PKK'lı teröristlerin çıkardığı korkunç yangının bilançosu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Bazı vatandaşların evleri ve otomobilleri tamamen küle dönerken, çocukların bisikletlerinin yanmış hali ise yürek burktu.

Şarkıcı Fettah Can bu sabah, yangını çıkaran terör örgütü PKK'ya ve teröristleri destekleyen muhalif ünlülere tepki gösterdi. Oldukça sert sözler kullanan Can'ın paylaşımı şöyle;