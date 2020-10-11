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    • 11.10.2020 13:57
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    Trafikte silahlı maganda! Bu görüntüler 'da çekildi

    Pendik'te bir maganda, trafikte aracına sürten otomobilin sürücüsüne silah çekti. Otomobilinden silahı ile inen magandanın aracını kontrol ettikten sonra binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

    DHA

    Pendik'te silahlı sürücü iddiaya göre trafikte otomobiline sürten sürücüye silah çekti. Silahlı kişinin otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binip gitmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olay, Pendik Köprüsü'nden Sahil Yolu'na inen caddede geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddialara göre bir sürücü lüks otomobiliyle gittiği sırada başka bir otomobil aracına sürttü. Bu duruma sinirlenen sürücü otomobilinden inerek elindeki silahla aracına sürten sürücüye doğru gitti. Silahlı kişi otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binerek ayrıldı. Silahlı kişinin otomobile baktıktan sonra ayrılmasını başka bir sürücü cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi.

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    Haberler Güncel Trafikte silahlı maganda! Bu görüntüler İstanbul'da çekildi