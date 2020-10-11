Yalnız TDK'ya göre nasıl yazılır? Yalnız mı yoksa yalnız mı?

Yalnız TDK'ya göre nasıl yazılır? Sorusunun yanıtı her gün çok kez araştırılanlar arasında yer alıyor. Yalnız mı yoksa yanlız mı olarak yazıldığı merak ediliyor. Cümle içerisinde kullanımını sizler için derledik. TDK sözlüğüne bakarak Yalnız kelimesinin nasıl yazıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Yalnız Nasıl Yazılır?
Türk Dil Kurumu çevrimiçi sözlük ile yalnız sözcüğünün doğru yazılışı ve cümle içerisinde kullanılmış örneklerine bu başlık altından erişebilirsiniz.
Yalnız TDK Doğru Yazımı
Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesinde yer alan çevrimiçi sözlükte ''yanlız'' olarak sorgulama yapıldığında ''bu söz güncel Türkçe sözlükte bulunamadı'' uyarısı veriliyor. Doğru yazılışı yalnız olarak yazılır.
Doğru Kullanım Hatalı Kullanım
Yalnız Yanlız
Yalnız Yazımı Cümle İçinde Örnekler
Bu akşam kendimi çok yalnız hissediyorum. Doğru
Bu çetin yolda yanlız başıma kaldım. Yanlış