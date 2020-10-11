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    • 11.10.2020 13:45
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    Günlük hayatta en çok kullanılan kelimeler arasında Yalnız yer alıyor. ? Diye arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Okunuşu genellikle doğru söylense de yazılışında hatalar yapılabiliyor. Özellikle basılı yayınlarda değiştirme imkanı olmadığı için sorunlar çıkabiliyor. Peki ?

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    Yalnız TDK'ya göre nasıl yazılır? Yalnız mı yoksa yalnız mı?

    Yalnız TDK'ya göre nasıl yazılır? Sorusunun yanıtı her gün çok kez araştırılanlar arasında yer alıyor. Yalnız mı yoksa yanlız mı olarak yazıldığı merak ediliyor. Cümle içerisinde kullanımını sizler için derledik. TDK sözlüğüne bakarak Yalnız kelimesinin nasıl yazıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Yalnız Nasıl Yazılır?

    Türk Dil Kurumu çevrimiçi sözlük ile yalnız sözcüğünün doğru yazılışı ve cümle içerisinde kullanılmış örneklerine bu başlık altından erişebilirsiniz.

    Yalnız TDK Doğru Yazımı

    Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesinde yer alan çevrimiçi sözlükte ''yanlız'' olarak sorgulama yapıldığında ''bu söz güncel Türkçe sözlükte bulunamadı'' uyarısı veriliyor. Doğru yazılışı yalnız olarak yazılır.

    Doğru Kullanım Hatalı Kullanım
    Yalnız Yanlız

    Yalnız Yazımı Cümle İçinde Örnekler

    Bu akşam kendimi çok yalnız hissediyorum. Doğru

    Bu çetin yolda yanlız başıma kaldım. Yanlış
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    Haberler Güncel Yalnız TDK'ya göre nasıl yazılır? Yalnız mı yoksa yanlız mı?