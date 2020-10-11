Yalnız TDK'ya göre nasıl yazılır? Yalnız mı yoksa yalnız mı?

Yalnız TDK'ya göre nasıl yazılır? Sorusunun yanıtı her gün çok kez araştırılanlar arasında yer alıyor. Yalnız mı yoksa yanlız mı olarak yazıldığı merak ediliyor. Cümle içerisinde kullanımını sizler için derledik. TDK sözlüğüne bakarak Yalnız kelimesinin nasıl yazıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.