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    • 10.10.2020 10:05
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    : 'da / operasyonuna 4 tutuklama

    haberine göre 'da terör örgütü /'nın basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    DHA
    PKK/KCK'ya operasyon! Tutuklamalar var
    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde / silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim günü örgütün basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheliler ile basın kültür ofisi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üstlerinde, iş yeri ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.B., N.S., Ş.A., ve C.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli Ş.E., ve F.Ç., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Van'da PKK/KCK operasyonuna 4 tutuklama