Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afrin'de 2014-2018 yılları arasında PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren teröristin eylem yapmak için Van'a geldiğini belirledi.



CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

Örgütten aldığı talimat doğrultusunda eylem yapmayı planlayan terörist, Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Adı açıklanmayan terörist, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



