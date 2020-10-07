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    • 07.10.2020 09:48
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    Son dakika: Eylem için 'a gelen 'lı terörist tutuklandı

    Son dakika haberine göre, Suriye'nin Afrin kentinden /KCK- PYD/'den aldığı talimatla bombalı eylem yapmak için 'a geldiği belirlenen terörist, jandarma ekiplerinin operasyonuyla Edremit ilçesinde yakalandı.

    Eylem için Van'a gelen terörist tutuklandı

    Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afrin'de 2014-2018 yılları arasında /KCK- PYD/ terör örgütünde faaliyet gösteren teröristin eylem yapmak için 'a geldiğini belirledi.

    CEZAVİNE GÖNDERİLDİ
    Örgütten aldığı talimat doğrultusunda eylem yapmayı planlayan terörist, Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Adı açıklanmayan terörist, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.


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    Haberler Güncel Son dakika: Eylem için Van'a gelen PKK'lı terörist tutuklandı