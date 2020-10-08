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    • 08.10.2020 11:39
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    Son dakika: 'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 'lı bir terörist teslim oldu

    Son dakika haberine göre 'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Valilikten yapılan açıklamada, ayrıca 8 Ekim'de Başkale ilçesine bağlı kırsalına düzenlenen operasyonda, 2 el bombası, 2 el yapımı yla tuzaklanmış piknik tüpü, ateşleme düzeneği haline getirilmiş 16 pil bloğunun ele geçirildiği kaydedildi.

    PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldu

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Bu kapsamda PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla çalışma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen teröristin, 8 Ekim'de İpekyolu ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı bildirildi.

    Açıklamada, ayrıca 8 Ekim'de Başkale ilçesine bağlı kırsalına düzenlenen operasyonda, 2 el bombası, 2 el yapımı yla tuzaklanmış piknik tüpü, ateşleme düzeneği haline getirilmiş 16 pil bloğunun ele geçirildiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu