Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları yönünde ifade beyanları yer alan 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik, Adana merkezli 12 ilde 3 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

ByLock kullanıcılarının aktif görevdeki öğretmen A.E, doktor T.Ş.D, ev hanımı D.G, esnaf M.E.K. ve meslekten ihraç edilen polis memuru K.Ş. olduğu iddia edildi. Öte yandan, esnaf M.E.K'nin örgütün "bölge talebe mesulü" olduğu da ileri sürüldü.

