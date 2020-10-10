Ermeni ateşkes ilan edilmesine rağmen alçakça sivillere saldırmaya devam ediyor. Ermenistan Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'de sivil yerleşim noktalarını füzelerle vurdu. A Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Agil Alesger saldırı sonucunda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 40'tan fazla da yaralı olduğunu ifade etti.



GENCE'DEN SONRA BERDE VE MİNGEÇEVİR DE ATEŞ ALTINDA

Gazeteci Ceyhun Aşirov sosyal medya hesabından 'Ermenistan Gence şehrinden sonra Berde ve Mingeçevir'de vuruyor' bilgisini aktararak saldırıya ilişkin video paylaştı.

RUSYA'DAN AZERBAYCAN'A SKANDAL ÇAĞRI

Ateşkes kararına uymayan Ermenistan Azerbaycan'ın en önemli şehirlerini bombalarken Rusya, Bakü'yü arayarak ''havada, karada ateşkese uyun'' çağrısı yaptı.

BAKÜ DE VURULDU

İlerleyen saatlerde saldırılarını artıran Ermenistan'ın Bakü'yü de vurmaya başladığı Gence'deki saldırıda da ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

ATEŞKESE UYMAYAN ERMENİSTAN'IN DÜN 38 ASKERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ermenistan ordusu, yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen dün Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenlemiş ve burada 38 askerini kaybederek geri çekilmişti.