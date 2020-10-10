"BU SÜREÇ GERÇEKTEN BENİ ÇOK YIPRATIYORDU"

Hastanede tedavi süresince sevdiklerinden ayrı kalmanın yanında ölüm duygusunu da hissettiğini belirten Dr. Serap Satış, çok zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Hastalığın psikolojik etkisinin çok ağır geçtiğini anlatan Satış, şöyle devam etti:

"Hastanede kaldığım sürede her gün sevdiklerimi düşünüyordum. Onlarla her gün konuşuyordum ve birlikte ağlıyorduk. Onlar beni, ben de onları göremiyordum. Onlara iyiyim diyordum, kesinlikle iyi değildim. Sadece iyi olduğumu söylemek zorunda kalıyordum. 20 günlük tedavimin ardından çocuklarımı görünce 7 yaşındaki kızımın saçlarının beyazladığını, 9 yaşındaki oğlumun da 4 kilogram verdiğini gördüm. Hastanede tedavimin tamamlanmasıyla evde kendimi 7 gün izole ettim. Bu sürede kızım kapıma gelerek 'Annem ben sana sarılmadan uyuyamam' diyordu. Bu süreç gerçekten beni çok yıpratıyordu. Kendi canımızı ve sevdiklerimizin canını yakmamak için tedbirlere ve kurallara uyalım. Sevdiklerimizin, ailemizin yüreğine ateş düşürmeyelim. Daha mutlu günler geçirmek için bu pandemi döneminde mesafeye ve hijyene dikkat edelim."