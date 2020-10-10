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    • 10.10.2020 14:59
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    : Hakim-savcı adaylık dönemini 2 yıla çıkardık

    Son dakika haberine göre , "Hâkim-savcı adaylık dönemi, sonrası zorunluluklar gereği kısaltma yetkisi işletilip 1 yıla indirilmişti. Yargı reformunda planladığımız gibi bu uygulamaya son vererek süreci 2 yıla çıkardık" açıklamasında bulundu.

    Bakan Gül açıkladı: 2 yıla çıkardık
    , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsediklerini, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Gül, "Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hâkim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, 2 yıla çıkardık. Hayırlı olsun. Hâkim-savcı adaylık dönemi, 15 Temmuz sonrası zorunluluklar gereği kısaltma yetkisi işletilip 1 yıla indirilmişti. Yargı reformunda planladığımız gibi bu uygulamaya son vererek süreci 2 yıla çıkardık. Meslek içi ihtisas eğitimlerini ise yenilikçi bir bakışla güçlendiriyoruz" dedi.



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    Haberler Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hakim-savcı adaylık dönemini 2 yıla çıkardık