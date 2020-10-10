Yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsiyor, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hâkim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, iki yıla çıkardık. Hayırlı olsun.