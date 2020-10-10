Ateşin Çocukları İnsiyatifi nedir? Hatay'daki yangını terör örgütü PKK'nın "Ateşin Çocukları İnsiyatifi" adlı grup üstlendi. Terör örgütünün yayın organlarında yer alan açıklamanın ardından PKK ve YPG sempatizanları, sosyal medyada Hatay yangını üzerinden reklam peşine düştü. Bu gelişmelerin ardından Ateşin Çocukları İnsiyatifi nedir, kimdir sorularına yanıt aranmaya başlandı.
Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde başlayıp, yerleşim yerleri ve İskenderun ilçesine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yüzlerce ekip hem karadan hem de havadan yangına müdahale ederken, PKK ve YPG'li hesaplar sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmaya başladı.
Memed Drews K isimli bir hesap Türk askerlerinin bulunduğu karargahı hedef gösterirken yapılan yorumlar dehşete düşürdü. Öte yandan, 2 kişinin ormanlık bir alanda yangın çıkarıp gittiği görüntülerde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
ATEŞİN ÇOCUKLARI İNSİYATİFİ NEDİR?
Terör örgütü PKK'ya bağlı olup, kendilerine "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" veren örgüt PKK'nın orman yakma timidir. 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' isimli örgüt, 2019 Ağustos ayında 27 farklı yerde çıkan yangınları üstlenmişti.
Terör örgütünün uzantısı, şu yangınları üstlendi:
"24 Ağustos günü Kütahya'nın Gediz ilçesinde 8 hektarlık ormanlık alan
24 Ağustos günü Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alan
24 Ağustos günü Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alan
24 Ağustos günü Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alan
22 Ağustos günü Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alan
22 Ağustos günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alan
19 Ağustos günü Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi bölgesinde ormanlık alan
18 Ağustos günü İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayarak 500 hektarlık alanı
18 Ağustos günü İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alan
18 Ağustos günü İzmir'in Urla ilçesinin Yağcılar ve Demircili mahaleleri arasındaki bölge
18 Ağustos günü İzmir'in Menderes ilçesinin Gümüldür mahallesinde ormanlık alan
17 Ağustos günü İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık büyük bir alan
12 Ağustos günü Balıkesir Marmara ilçesinde ormanlık alan ve polis lojmanları
11 Ağustos günü İstanbul Pendik'te bulunan Göçbeyli Köyü etrafındaki ormanlık alan
11 Ağustos günü Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alan
11 Ağustos günü Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde Deliktaş mevkisinde ormanlık alan
11 Ağustos günü Antalya'nın Kumluca ilçesi Papaz koyunda 10 hektarlık ormanlık alan
11 Ağustos günü Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere Mahallesi Doruk mevkisinde geniş bir ormanlık alan
10 Ağustos günü Çanakale'nin Eceabat ilçesinde 100 hektarlık ormanlık alan
7 Ağustos günü Muğlanın Bodrum ilçesi ve Mumcular mevkiinde ormanlık alan
4 Ağustos günü İzmir'in Foça ilçesinde 4 hektarlık ormanlık alan
24 Temmuz günü Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alan
23 Temmuz günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutunun da içerisinde olduğu alan
22 Temmuz günü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alan
22 Temmuz günü İstanbul'un Şile ilçesinde ormanlık alan
21 Temmuz günü Aydın'ın Nazilli ilçesinde 6 hektarlık ormanlık alan
11 Temmuz günü Muğla'nın Fetihiye ilçesinde ormanlık alan"
BAKAN PAKDEMİRLİ: ŞÜPHELERİMİZ VAR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Söndürme çalışmalarına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer ve 500 personel sevk ettik. Hava araçları rüzgarın şiddeti nedeniyle aralıklı olarak müdahale edilebiliyor" dedi.
Pakdemirli, Hatay'daki yangının saat 10.15 sıralarında başladığını aynı bölge yakınlarında 13.00 civarında da ikinci bir yangın çıktığını, Bakanlığın en tecrübeli personelin olay yerinde olduğunu aktardı.
Yangının 300-400 hektarlık bir alanı kapsadığı bilgisini veren Pakdemirli, "Şu anda yaklaşık 70 kilometreye varan süratle esen rüzgar var, en düşük de 45 kilometreyle vadi aralarında esiyor. Kuvvetli bir rüzgarla arkadaşlarımız mücadele etme durumunda kalıyor. Hava araçlarımızda epey bir saat bu durumdan etkilendi. Uçaklarımızdan biri de ufak bir kırım geçirdi diyebiliriz. su alma kapağı arızalandı. 3-4 gün o uçağımız çalışamayacak." şeklinde konuştu.
Pakdemirli, yangının terörle bağlantılı olduğuna dair iddialara ilişkin de şunları söyledi:
"Bununla ilgili orman teşkilatımızında bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var." dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yangınla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Yangının her yönüyle araştırıldığı aktarılan açıklamada, çalışmaların sürdüğü belirtildi.