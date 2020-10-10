



Bu arada Kadir Aydar, ağır cezadaki davası nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen Nisan'da görevden uzaklaştırıldı. Yerine başkan koltuğuna oturan CHP'li Hülya Erdem'de 19 ay sonra parkın düzenlemesini tamamladı.

YERİNE KOYDUKLARINIZ CASPER'İN AMCALARINA BENZİYOR

Erdem, sosyal medyadan yaptığı duyuruda ise heykelin koruma maksadıyla kaldırıldığını ve bakımda olduğunu öne sürdü. Ancak, hizmete açılan parka ne anlama geldiği belli olmayan yeni heykeller konulurken, milli şehidin heykeli yerine konmadı.