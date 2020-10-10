



"15 DAKİKADA MECİDİYEKÖY'E VARACAĞIZ"

Hattının geçeceği güzergahta yaşayan vatandaşlardan Coşkun Ceylan, yeni hatla kent trafiğinin rahatlayacağını belirterek, "Bu kalabalık nüfusa metro gerekli. Yapanlardan Allah razı olsun. Vatandaşın kesinlikle ihtiyacı vardı. Metro olursa, ben metroyu kullanacağım. Hem güzel, hem rahat hem de gitmek istediğimiz yere kısa sürede varılıyor." dedi.

Kemerburgaz'da çalışan Hila Yıldırım da iş yerine varmak için her gün toplu taşıma aracı kullandığını ifade ederek, "Metro geldiği zaman 15 dakikada Mecidiyeköy'e varacağız. Vatandaşlar metroyu kullanacak, herkes onu bekliyor." dedi.

Haluk Yılmaz da "Havalimanına ulaşmada, Kemerburgaz'da yaşayanlar sıkıntı çekiyor. Etraftan gelip geçenler sürekli 'Havalimanına nasıl giderim?' diye soruyor. Bir an önce açılmasında fayda var. Merkezden havalimanına gitmek 1,5 saati buluyor ama metroyla bu süre daha da kısa olacak." ifadelerini kullandı.