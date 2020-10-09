Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk 11 Ekim pazar günü sandığa giderek cumhurbaşkanını seçecek. Seçimler öncesinde dün de bugüne kadar Kapalı Maraş olarak bilinen bölge halkın kullanımına açıldı. Ancak bu durum şu anki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı rahatsız etmiş gibi duruyor. Üstelik bu Akıncı'nın ilk çıkışı da değil.

"YAPILANLAR DEMOKRASİ ADINA YÜZ KARASI"

Akıncı dün yaptığı açıklamada Maraş'ın açılmasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli bir kazanımı olarak görmek yerine karşı çıkarak "Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır. Biz Maraş konusunda çözüme katkı sağlayacak bir siyaset izlenmesi gerektiğini, bunun da halkın yetkilendireceği Cumhurbaşkanı nezdinde yapılması gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

AKINCI'NIN İLK VUKUATI DEĞİL

Bu sözler Mustafa Akıncı'nın ilk vukuatı da değil. KKTC'nin Cumhurbaşkanı 2017 yılının başında yaptığı açıklamada da "Kıbrıs'ta çözüm istiyorsak bizim Rumlardan aldığımız topraklardan hepsini de değil, bir miktarını iade etmemiz lazım. Bu ya bir gerginlik vesilesi olacak ya da işbirliği olacak. Bu sayıda askerin orada bulunmasına gerek yok, bir çözüm istiyorsak" diye konuşmuştu.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Mustafa Akıncı'ya Maraş konusunda söyledikleri ve 3,5 yıl önce söyledikleri de hatırlatılarak sosyal medyada tepki gösterildi.

O tepkilerden bazıları şunlar:

-Mustafa Akıncı, Rum gibi konuşmasına rağmen Pontusçu bile olamayacak kadar alçaktır. Komitacılık bile bir ülkü barındırır içinde. Bu hertifte o bile yok. Olsa olsa İngiliz Muharipleri soyundan olur. Çünkü en haysiyetsiz sıfatı onlara yakışır.