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    • 09.10.2020 15:37
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    Piyasaların merakla beklediği Beklenti Anketi sonuçlandı | 2020 Ağustos ayı sanayi üretimi beklenti anketi

    Koronavirüs sürecinde normalleşmenin başlamasıyla birlikte artış yaşanan nde ağustos ayında da yükseliş bekleniyor. 'ne göre ağustos ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 6,7 artış yönünde oldu.

    AA
    Piyasalar merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı

    'ne katılan stler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,7 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Ekim Salı günü açıklanacak ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 6,7 artış yönünde oldu.

    Ekonomistlerin arındırılmamış endeksine ilişkin beklentileri yüzde 2,4 azalış ile yüzde 11,5 artış aralığında yer aldı.

    Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.

    Arındırılmamış sanayi üretim endeksi temmuzda yıllık yüzde 0,9 azalış kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise temmuzda yıllık yüzde 4,4, aylık yüzde 8,4 artış göstermişti.

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    Haberler Güncel Piyasaların merakla beklediği Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı | 2020 Ağustos ayı sanayi üretimi beklenti anketi