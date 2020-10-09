Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu 'nun açılış oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Kıta ile 1000 yıllık kadim bağı olan Türkiye'nin Afrikalarla kader ortağı olduğunu söyledi. Afrika ile 2019 sonu itibarıyla 26.2 milyar dolar olan ticaret hacminin, birkaç yılda 50 milyar dolara ulaşması gerektiğini ifade eden Erdoğan,dedi.

Erdoğan, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı yeni belirsizliklerin içine süreklediğini ifade ederek,diye konuştu.Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan dünya genelinde 154 farklı ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verildiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan,mesajı verdi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Türkiye olarak Afrika ülkeleriyle ekonomik münasebette her zaman ortak çıkar, ortak fayda ve kazan-kazan ilkelerini ön planda tuttuklarını belirtti.Afrika ülkelerinden her yıl binlerce kişinin hastalıklarının şifasını Türkiye'de aradığına vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Yatırımlar, teknik destekler, ilaç ve tıbbi malzeme ticareti, sağlık turizmi gibi birçok boyutu olan bu alanda işbirliğimizi daha da ilerletebiliriz. Bu amaçla kurulacak Türkiye Afrika Sağlık Ortakları Platformu sektörde kapsamlı ve kalıcı bir işbirliğine imkân sağlayabilir" dedi.Başkan Erdoğan, savunma sanayiinin Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasında olduğunu belirterek,dedi. Erdoğan, normalleşme adımlarıyla uyumlu bir şekilde şirketlerin de faaliyetlerine hız verdiğini söyledi.