







"BU KARAR FETÖ'YÜ CESARETLENDİRİR"

Mersin Cumhuriyet Savcısı Yeşim Doğan Kar şaşırtıcı bir şekilde Avukat Murat Altındere hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan dava açtı. Savcının hazırladığı iddianame şaşkınlık yarattı. TAKVİM'ın ulaştığı Avukat Murat Altındere, "İddianameye çok şaşırdım. Çünkü suça konu dilekçemde İsmail Çatal'ın Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nden FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirtmiştim. Bunun dışında yorum ve değerlendirmem olmadı. Sadece mahkeme kararını bildirdim. Savcı tarafından bu durum hiçbir gerekçe gösterilmeksizin şahsa karşı hakaret kabul edildi ve hakkımda kamu davası açıldı. Eğer bir kişinin FETÖ'den ceza aldığını yazmak ve söylemek suç ise Türkiye'de binlerce insan bu suçu işliyor. Bu olağandışı bir durumdur, FETÖ'yü ve mensuplarını cesaretlendirir. HSK'yı göreve davet ediyorum" dedi. TAKVİM'ın ulaştığı Avukat Murat Altındere, "Savcının hazırladığı iddianame çok şaşırdım. Çünkü suça konu dilekçemde İsmail Çatal'ın Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nden FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirtmiştim. Bunun dışında yorum ve değerlendirmem olmadı. Sadece mahkeme kararını bildirdim. Savcı tarafından bu durum hiçbir gerekçe gösterilmeksizin bu durum şahsa karşı hakaret kabul edildi ve hakkımda kamu davası açıldı. Eğer bir kişinin FETÖ'den ceza aldığını yazmak ve söylemek suç ise Türkiye'de binlerce insan bu suçu işliyor. Bu olağandışı bir durumdur, FETÖ'yü ve mensuplarını cesaretlendirir. HSK'yı göreve davet ediyorum" dedi.

