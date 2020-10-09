Nedim Şener'in çarpıcı bilgiler aktardığı yazısı şöyle:



Kırgızistan'da devlet korumasında olan FETÖ, birçok siyasetçiyle yakın ilişkide. Burada çok sayıda okul, işyeri hatta bir de AVM sahibi.

Bölgedeki gelişmeler FETÖ'nün Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde Amerikan çıkarlarına hizmet eden CIA güdümündeki faaliyetlerinin ileriki günlerde daha çok tartışılacağını gösteriyor.

Konuya FETÖ'nün CIA ile Orta Asya'daki ilişkilerini anlatarak başlamak lazım. 2017 yılında Amerika'da Global Research'te stratejik risk danışmanı ve politika uzmanı ABD'li William Engdahl imzasıyla yayımlanan makalede, FETÖ elebaşı Gülen'in kurduğu örgütün CIA ile ilişkisinin 1982'de başladığı yazıldı.

Yıllar sonra 2006'da yazdığı referans mektubuyla FETÖ elebaşını Amerika'dan sınır dışı edilmekten kurtaran CIA'den Graham Fuller, 1982 yılında CIA'in Yakın Doğu ve Güney Asya'dan sorumlu milli haberalma görevlisi olarak atandı. Fuller'in FETÖ lideri Gülen ile teması ve onu kullanması da o yıllarda başladı.

BAĞIMSIZLIK SONRASI HEMEN OKUL AÇTI

FETÖ, Amerika için asıl rolünü Soğuk Savaş'ın bitmesiyle oynamaya başladı. Sovyetler Birliği'nden ayrılan Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Moğolistan, Özbekistan 1991 yılı Ağustos ve Ekim aylarında birbiri ardına bağımsızlıklarını ilan ettiler.





Devreye CIA ve Gülen girdi. Bu ülkelerin hepsinde birden 1992 yılında okullar açtı. William Engdahl'ın Global Research'te yazdığı gibi, "CIA, 1990'ların Orta Asya'daki Sovyet sonrası kaosunda, Gülen'i ve onun 'ılımlı İslam' imajını en geniş yıkım ağlarından birini inşa etmek için kullandı. Bu ağ Özbekistan, Kırgızistan ve hatta Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi dahil olmak üzere Türki olarak adlandırılan eski Sovyet Orta Asya bölgesinin tamamını kapsadı."

FETÖ ÖĞRETMENLERİ CIA AJANI

MİT Dış İstihbarat Bürosu Başkanı Nuri Gündeş 2010'da yazdığı bir kitapta, 1990'lı yıllarda, Avrasya'da büyüyen Gülen okullarının yüzlerce CIA ajanı için üs sağladığını anlatmıştı. Gündeş, 'İhtilallerin ve Anarşinin Yakın Tanığı' adıyla kaleme aldığı kitabında şunları yazdı:

"Gülen cemaati tarafından özellikle de Türk Cumhuriyetleri'nde açılan okullarda diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları 'İngilizce öğretmeni' diye barındırılıyor. Bu işbirliği, Türkiye'de yapılan üst düzey resmi bir toplantıda, bizzat Fethullahçı okul yöneticisi tarafından itiraf edildi. ABD, 'dostluk köprüsü' adı altında getirdikleri 70 kişilik öğretmen grubuna diplomatik statü kazandırmış. Özbekistan'da diplomatik pasaportla bulunan ABD'li öğretmenlerin çoğu, Gülen cemaatinin okullarında çalışmaktadır. 'İngilizce dil öğretmeni' olarak gözükmekte iseler de esasen Amerikan Gizli Servisi'nin güdümünde görev yaptıkları ve çalıştıkları ülkelerde Pentagon'da üretilen Amerikan politikalarının uygulanmasının baş ajanları görevlerini sürdürmektedirler. Onların İngilizce hocalığı sadece maske görevleridir. Örneğin Kırgızistan'da da 60 kadar Amerikalı 'öğretmen' vardır."

RUS İSTİHBARATI FETÖ'YE KARŞI

FETÖ'nün Orta Asya'daki CIA adına faaliyetlerini ilk sezen ve mücadele eden Rusya oldu. Polis akademisi tarafından 'Uluslararası bir tehdit olarak FETÖ' başlığıyla yayınlanan raporda, Rusya'nın tutumu şöyle yer aldı:

"2002 yılında Rus İstihbarat Teşkilatı (FSB), FETÖ okullarının Amerikan istihbarat teşkilatıyla doğrudan ilişkisi olduğunu, CIA adına Rusya'nın ulusal çıkarlarına aykırı olarak istihbarat çalışmalarında bulunduğunu, okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin de normal öğretmen ve öğrenci dışında bir asker ve istihbaratçı motifinde yetiştiğini tespit edip, Rusya Yüksek Mahkemesi kararıyla, okulların büyük bir kısmını kapatma kararı vermiştir."

ÖZBEKİSTAN'DA SUİKASTA KARIŞTI

Bölgede FETÖ ile mücadele eden ikinci ülke Özbekistan oldu. 1 Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan eden Özbekistan'da 1992 yılında okul açan FETÖ'nün, yabancı istihbarat teşkilatlarıyla ilişkisi yanında Özbek lider İslam Kerimov'a yönelik suikast girişiminde de rolü ortaya çıkmıştı. Özbekistan 2000 yılında FETÖ'nün ülkedeki 16 okulunun faaliyetlerine son vermiş, Zaman Özbekistan isimli gazetesini kapatarak örgüt üyelerini sınır dışı etmişti. Bu durum polis akademisinin raporunda şöyle anlatıldı: "1999'da Özbekistan'daki ilk darbe girişiminde Özbek lider İslam Kerimov'a karşı gerçekleştirilen suikast girişiminin arkasında FETÖ parmağı bulunmasının ardından terör örgütünün okulları kapatılmış ve örgüt mensupları sınır dışı edilmiştir. Suikast eylemini gerçekleştirmeye çalışan istihbarat elemanlarının bir kısmı da tutuklanıp cezaevlerine konulmuştur. Yani FETÖ ilk darbe girişimini esasen Özbekistan'da gerçekleştirmiştir."

15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ Orta Asya'da birçok şirket ve okul açtı, etkinlik sağladı. Ancak 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin Orta Asya'da FETÖ ile mücadelesi başladı. Bir sonraki yazımda, Türkiye'nin Orta Asya'daki mücadelesinden bir bölümü anlatacağım.

MİT, CIA İLİŞKİSİNİ 1991'DE TESPİT ETTİ

FETÖ'nün CIA adına çalıştığını Milli İstihbarat Teşkilatı da öğrenmişti. Devlet arşivlerindeki 3 Nisan 1991 tarihli, 4104000 esas no'lu ve 'F.Gülen, CIA Bağlantıları' başlıklı raporda şu bilgiler yer alıyordu:

"Körfez Savaşı'ndan sonra çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelen kişilerin özel temaslarla, maksatlı araştırma yaptıkları tespit edilmiştir. Söz konusu şahısların ABD, CIA bağlantıları tespit edilmiş, Türkiye'de kendi amaçları doğrultusunda kullandıkları Fetullah Gülen ve cemaat bağlantıları ortaya çıkmıştır. CIA bağlantılı çalışan cemaat mensupları Türkiye'de araştırma adı altında, istihbarat bilgisi toplayan şahıs ve kurumlara maddi, lojistik destek sağlamış(...) sorunsuz çalışmalar yapmasına olanak sağlamıştır."

FETÖ'nün ön ayak olduğu ve CIA kanalıyla yardım ettiği tespit edilen kişilerin isimleri de raporda yer aldı.

