Cuma hutbesi bu hafta nasıl? Diyanet 9 Ekim Cuma hutbesi!

9 Ekim Cuma hutbesi Diyanet! Cuma hutbesi bu hafta nasıl? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta Cuma hutbesi açıklanıyor. Hutbeyi okumak isteyenler de Cuma hutbesi hakkında araştırma yapıyor. Peki, 9 Ekim Cuma hutbesi nasıl? Bu hafta belirlenen konu "Müminin Yumuşak Huyluluğu" oldu. İşte haftanın Cuma hutbesi!

CUMA HUTBESİ 9 EKİM 2020

Müminin Yumuşak Huyluluğu

Muhterem Müslümanlar!

Din-i mübîn-i İslam'da iman, ibadet ve güzel ahlak bir bütündür. Yüce dinimiz biz müminlere samimiyetle ibadete devam etmenin yanı sıra, güzel ahlak sahibi ve geçim ehli olmayı öğütler. Bilhassa ailemizle, komşularımızla, akraba ve arkadaşlarımızla iyi niyet, hakkaniyet ve merhamete dayalı ilişkiler kurmamızı ister. Muhatap olduğumuz herkesi Allah'ın yarattığı ve gözettiği bilinciyle saygılı ve nezaketli davranmamızı tavsiye eder.

Aziz Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) insanlık için en güzel örnektir. O, bizlere erdemli bir kul olmanın ve insanlarla güzel geçinmenin yollarını bizzat yaşayarak öğretmiştir. Allah Resûlü (s.a.s), yumuşak huylu, zarif ve ince ruhlu bir insandı. Edep, hayâ ve tevazu sahibiydi. Çevresindekilere huzur ve güven verir, korku ve endişe yaymazdı. Ailesine ve ashabına karşı yüreği sevgi ve şefkat doluydu. İyi günde olduğu kadar, zor zamanda da sabırlı, hoşgörülü ve affediciydi. Cenâb-ı Hak, Peygamberimizin bu vasfını şöyle övmüştür: "Sen onlara Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz onlar etrafından dağılır giderlerdi."