Sahte içki nasıl anlaşılır? Metil alkol zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Metil alkol nedir? Sahte içki nedeniyle birçok ilden peş peşe zehirlenme ve can kaybı haberi geliyor. İzmir'de birçok kişi hastanelik olurken Kırıkkale'de de 7 kişi hayatını kaybetti. Peki, sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki yapımında kullanılan metil alkol nedir? Metil alkol zehirlenmesi belirtileri nelerdir? İşte vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları!
SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?
Mühendisler, alkollü içki alınırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
-Markanın yazılı olduğu etiketin ve şişenin yıpranmış olup olmadığı ile bandrolün düzgün yapıştırılmış olmasına dikkat edilmelidir.
-İçki şişesinin üzerinde mutlaka hologram bulunmalı.
-Şişenin kapak kodu ve boyun kodu birbirini tutmalı.
-Alkollü içki şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılıp yapıştırılmadığına dikkat edilmeli.
-Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişeler alınmamalı.
-Alkollü içkileri, 'TAPDK Satış Belgesi' olan perakende satıcılardan alınmalı.
-Kapağı açık olan alkollü ürün kesinlikle alınmamalı.
-Kapağı kapalı olan, ancak daha önce açılmış ve bir şekilde yapıştırılarak tekrar kapatılmış izlenimi veren şişelerdeki alkollü ürünler kesinlikle tüketilmemeli.
-Şişenin daha önce kullanılmış olup olmadığına veya bu izlenimi verip verilmediğine bakılmalı.
-Şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterilmeli.
-Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edilmeli.
-Görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkiler kesinlikle tüketilmemeli
METİL ALKOL NEDİR?
Metil alkol (metanol) odun talasının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlıslıkla içki olarak kullanılması sonucu olusurken, kronik zehirlenmeler, işyerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu olusur.
Giysilere bol miktarda bulaşmış olan metil alkolün deri yolu ile alınması da mümkündür.
METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Zehirlenme belirtileri, metil alkol alımından 10-24 saat sonra görülmeye başlanır. Toksisitenin şiddeti, oluşan asidozun derecesine bağlıdır başlıca aşağıdaki belirtiler
• Bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu
• Baş ağrısı
·Bulantı, kusma,
·şiddetli karın ağrısı,
·sırt, kol ve bacaklarda ağrı,
·Görme bozukluğu ve daha sonra körlük,
·Tedavi edilmediği takdirde metabolik asidoz, koma ve solunum durması sonucu ölüm.
Alınan metil alkol miktarına bağlı olarak 4-15 ml dozda körlük ve 15- 100 ml dozda ölüm meydana gelebilmektedir.