METİL ALKOL NEDİR?

Metil alkol (metanol) odun talasının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlıslıkla içki olarak kullanılması sonucu olusurken, kronik zehirlenmeler, işyerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu olusur.

Giysilere bol miktarda bulaşmış olan metil alkolün deri yolu ile alınması da mümkündür.