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    • 09.10.2020 08:35
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    • 09.10.2020 08:35
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    'de paniği! Hastaneye koştular

    'in Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde alkol içtikten sonra zehirlendiği iddia edilen 9 kişi tedavi altına alınırken, yapılan araştırmalarda başvuran kişilerin den zehirlendikleri belirlendi.

    AA
    İzmir'de sahte içki paniği! Hastaneye koştular

    'de den zehirlendiği iddia edilen 9 kişi, tedavi altına alındı.

    Alınan bilgiye göre, kentte Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiğini belirten 9 kişi hastanelere başvurdu.

    Yapılan araştırmalarda, başvuran kişilerin sahte içkiden zehirlendikleri belirlendi.

    Hastanede tedavi altına alınan kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

    Öte yandan, hastaneye kaldırılan kişilerin sahte içkiyi kendilerinin yaptığı öne sürüldü.

    Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, zehirlenen kişilerden bazılarının alkolü birlikte aldıklarını tespit etti.

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