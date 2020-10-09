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    • 09.10.2020 13:02
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    Son dakika: Jandarma ve ’ten ortak operasyon: Terörist öldürüldü

    Son dakika haberi... 'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden olduğu belirlendi.

    Ahmet Çağdavul öldürüldü

    İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Başkanlığınca dün müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Cudi Cephesi Derebaşı-Kösreli Takım sorumlusu olarak faaliyet yürüten Baran Kıçi kod adlı olduğu tespit edildi.

    Teröristin;
    - 28 Mayıs 2020 tarihinde Silopi ilçesi Şuri Tepe bölgesinde güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 işçinin şehit edimesi,
    - 17 Haziran 2020 tarihinde Silopi ilçesi Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 işçinin EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi eylemlerinin failleri arasında olduğu belirlendi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Jandarma ve MİT’ten ortak operasyon: Terörist Ahmet Çağdavul öldürüldü