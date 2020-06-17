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    Son dakika: 'de !

    Son dakika haberi... 'ın ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında meydana gelen da 4 işçi hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamada, "Görümlü beldesinden Cudi Dağı’na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Şırnak Silopi'de patlama!

    Son dakika haberi... 'ın ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında meydana gelen da 4 işçi hayatını kaybetti.

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
    Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şırnak ilimiz Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Şırnak Silopi'de patlama!
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