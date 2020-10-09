MEB son dakika: Hangi sınıflar açılacak? 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek?

12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek? Hangi sınıflar açılacak? MEB son dakika açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yüz yüze eğitim için kritik tarih 12 Ekim olarak belirlendi. 1. sınıf ve Meslek Lisesi öğrencilerinden sonra diğer öğrenciler de 12 Ekim günü sıralara oturacak. Böylelikle yüz yüze eğitim devam edecek. Alınan karara göre bazı sınıfların okula gitmesine karar verilirken, diğer sınıflar da EBA sistemi üzerinden eğitim almaya devam edecek. Peki, hangi sınıflar okula gidecek?

HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okulların bu sınıflara ne zaman açılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Ziya Selçuk şu mesajı paylaştı: