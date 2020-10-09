MEB son dakika: Hangi sınıflar açılacak? 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek?

12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek? Hangi sınıflar açılacak? MEB son dakika açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yüz yüze eğitim için kritik tarih 12 Ekim olarak belirlendi. 1. sınıf ve Meslek Lisesi öğrencilerinden sonra diğer öğrenciler de 12 Ekim günü sıralara oturacak. Böylelikle yüz yüze eğitim devam edecek. Alınan karara göre bazı sınıfların okula gitmesine karar verilirken, diğer sınıflar da EBA sistemi üzerinden eğitim almaya devam edecek. Peki, hangi sınıflar okula gidecek?
HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okulların bu sınıflara ne zaman açılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Ziya Selçuk şu mesajı paylaştı:
"Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz."
5 EKİM'DE AÇILAN OKULLAR HANGİLERİ?
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı duyuruldu.
EĞİTİM NASIL OLACAK?
Genelgeye göre, öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.
Okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibi yapılarak okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.
Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle araları 45 dakika olarak uygulanacak.
Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri, süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek.
Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.
HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
Başkan Erdoğan açıklamasına göre; ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Ayrıca ortaokul 8 ve lise 12. sınıflar da okula gidecek.
Erdoğan, "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1'inci sınıfların yanı sıra 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8'inci ve lise 12'inci sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek" dedi. Erdoğan, ayrıca öğrencilere 500 bin tablet bilgisayarın ücretsiz dağıtılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgınındaki son durumdan iç ve dış güvenlik konularına spordan ulaştırma yatırımlarına kadar pek çok hususu kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Bulunduğu bölge ve dünyanın tarihi bir dönüşüm sürecinden geçerken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı büyük sınamaların Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini kaydeden Erdoğan, her alanda verdikleri mücadeleyi başarıyla yürüttüklerini, ancak milletin faydasına ve çıkarına olan her çabayı değersiz hale getirme gayretinde olan bir güruhun var olduğuna dikkat çekti.
OKULLAR HAFTADA KAÇ GÜN OLACAK?
ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak.
Lise hazırlık sınıfları ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8 8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.
Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.
Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.
Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.
İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak.
İmam hatip ortaokulu 8'inci sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
Lise hazırlık sınıflarında ve 12'inci sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB tarafından yayımlanan duyuruda 12 Ekim Pazartesi günü okulların açılacağı belirtildi.
CUMARTESİ GÜNLERİ OKUL OLACAK MI?
12 Ekim Pazartesi günü okullarda başlayacak eğitimde öğrenciler haftada 2 gün okullarda olacak. Bakan Ziya Selçuk düzenlediği basın toplantısında " Cumartesi günü eğitim olacak mı" sorusuna okulların ihtiyaçlarına göre esneklik sağlanabilir" şeklinde cevap verdi. Açıklamasının devamında gerekirse okulların Cumartesi günü ders koyabileceğini ifade eden Bakan Selçuk, bu sürecin aşamalı olarak gerçekleşeceğini vurguladı.
NASIL ÖNLEMLER ALINACAK?
Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.
Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.
Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek.
Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.