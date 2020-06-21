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    • 21.06.2020 18:51
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    Son dakika: 'de 4 işçinin şehit olduğu saldırısında 2 tutuklama!

    Son dakika haberi... 'ın ilçesinde 'lı teröristlerce el yapımı () ile düzenlenen ve 4 işçinin şehit edildiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    4 işçinin şehit olduğu alçak saldırıda flaş gelişme!

    'ın ilçesinde 'na doğru devam eden yol yapım çalışmasına akaryakıt taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, 'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı nın () 17 Haziran'da infilak ettirilmesi sonucu Nesim Beştaş, Osman Tuncay, Hacı Atilla ve Emin Eruğul'nun şehit oldu.

    Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında O.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları Silopi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

    Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü belirtildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Şırnak Silopi'de 4 işçinin şehit olduğu PKK saldırısında 2 tutuklama!
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