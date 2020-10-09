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    • 09.10.2020 17:49
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    duyurdu: 34 yerleşim yerini işgalinden kurtardı

    Son dakika haberi... İşgal altındaki kendi öz topraklarını kurtarmak için mücadele eden Kahraman Silahlı Kuvvetlerinin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısının 34’e yükseldiğini duyurdu.

    Adım adım Karabağ'a!

    Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına ve sivillere yönelik alçak saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını adım adım geri alırken Karabağ'a doğru ilerleyiş sürüyor.

    MSB: 34 YERLEŞİM YERİ İŞGALDEN KURTARILDI
    Milli Savunma Bakanlığı İşgal altındaki kendi öz topraklarını kurtarmak için mücadele eden Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu.
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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan 34 yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı