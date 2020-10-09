Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına ve sivillere yönelik alçak saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını adım adım geri alırken Karabağ'a doğru ilerleyiş sürüyor.
MSB: 34 YERLEŞİM YERİ İŞGALDEN KURTARILDI
Milli Savunma Bakanlığı İşgal altındaki kendi öz topraklarını kurtarmak için mücadele eden Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu.
İşgal altındaki kendi öz topraklarını kurtarmak için mücadele eden Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 34'e yükseldi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2020