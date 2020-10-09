MSB: 34 YERLEŞİM YERİ İŞGALDEN KURTARILDI

Milli Savunma Bakanlığı İşgal altındaki kendi öz topraklarını kurtarmak için mücadele eden Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu.

İşgal altındaki kendi öz topraklarını kurtarmak için mücadele eden Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 34'e yükseldi. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2020