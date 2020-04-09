Meclis'e sunulan infaz yasası CHP-HDP ve İYİ Parti ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin aylardır tartıştığı infaz düzenlemesinde sona gelindi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda son şeklini alan düzenleme Meclis'e geldi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, infaz düzenlemesinden siyasi suçluların da yararlanmasını istedi. Günlerdir eylem yapan HDP'lilere, CHP'nin ardından İYİ Parti'den de destek geldi.

HDP İSTEDİ, CHP-İP OYLAMAYA KATILMADI

HDP, Meclis'te görüşmelerin tıkanması için yoklama istedi. CHP ve İyi Parti Meclis Genel Kurulu'nda olmasına rağmen oy kullanmayınca Genel Kurul kapandı.

TBMM'Yİ EYLEM ALANINA ÇEVİRDİLER

Ceza infaz yasasına başta terör olmak üzere tüm suçların dahil edilmesini isteyen HDP'liler Meclis geleneğine aykırı davranarak ellerinde dövizlerle protesto yaptı. HDP'li vekillerin elindeki dövizlerde, "Eşit infaz yaşatır", "Korona mahpus ayırmıyor", "İnfazda eşitlik, herkes için adalet" yazıları dikkat çekti.

CHP ORTAĞINI YALNIZ BIRAKMADI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, "Cesur olun, ittifakı duyuralım" sözlerinin ardından HDP ile daha fazla görüntü vermeye başlayan CHP, dün de ortağını yalnız bırakmadı. CHP'li Bülent Tezcan Meclis kürsüsünden HDP'ye destek veren içerikteki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bunun özel af olduğunu herkes biliyor, ancak ısrarla 'af değil infaz düzenlemesi' deniyor. Bize yutturmaya çalışıyorsunuz.

Siyasi mahpusları affetmeyen, cezaevinde koronadan ölsün, nerede ölürse ölsün diyen bir anlayış, tecavüzcü, çete kuran kim varsa bunları rahatça dışarı çıkarmanın derdinde.

DÜZENLEME NELER İÇERİYOR?

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifine göre, İnfaz Hakimliği Kanunu'nda değişiklik yapılarak, infaz hakimliğinin mevcut görevleri arasına cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak görevleri de ekleniyor.

İnfaz Hakimliği Kanununun amacı, yapılan düzenlemeye uyum sağlaması adına, "Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemlere veya bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ilişkin hükümleri kapsar." diye değiştirildi.

AF YASASI TASLAĞINDA YER ALAN MADDELER

- Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süre kısalacak. Koşullu salıverilme oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. Kasten öldürme suçunda üçte iki, terör ve örgütlü suçlarda dörtte üçlük oran korunacak. Mükerrer suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından dörtte üçlük koşullu salıverilme oranı üçte ikiye inecek. Her hükümlü, cezasının en az yüzde 40'ı kadar süre cezaevinde kalacak.

- Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlarda denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkacak. Terör, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadınlarla, 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkındaki 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 4 yıla çıkarılacak. Ağır hastalık, engeli bulunan 65 yaş üstü hükümlüler, koşullu salıverilecek. Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün, 3 gün olarak kabul edilecek.

- Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü erkekler 1 yıla; 70 yaşını bitirmiş kişiler 2 yıla; 75 yaşını bitirmiş olanlar 4 yıla kadar cezalarını konutlarında çekecek. 5 yıl veya daha az süreli hapis cezası alanlardan ağır hastalığı ve engeli bulunanlar ile yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadınlar da cezalarını konutlarında çekebilecek.

- 'İyi hâl' İdare ve Gözlem Kurulu tarafından 6 ayda yapılan değerlendirme ile belirlenecek. 10 yıl ve daha fazla hapse mahkum olanlarla terör, örgüt, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleme ve uyuşturucu imal ve ticaretinden mahkum olanları açık cezaevine ayırmaya, İdare ve Gözlem Kurulu karar verecek. Yeni doğum yapan kadınların cezası 6 ay yerine 1,5 yıl ertelenebilecek. Hükümlüler, kamu kurumlarının iş alanlarında geceleyin bu kurumlar tarafından barındırılmak koşuluyla çalıştıracak.