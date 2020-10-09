KAPALI MARAŞ'TAN BİHABER!

Gazetecinin bir bölümü tekrar halka açılan Kapalı Maraş'la ilgili görüşünü sorması üzerine Kılıçdaroğlu büyük şaşkınlık yaşadı. ''Pardon, Maraş?'' şeklinde tepki veren Kılıçdaroğlu'na partililer Kıbrıs, Maraş şeklinde hatırlatmalar yaptı.