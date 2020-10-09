Terörist Avukat Merve Doğan'ın skandal açıklamaları ortaya çıktı: Bize terörist gözüyle bakıyorlar!









ÇOKLU BAROYA KARŞI ÇIKAN DİYARBAKIR BAROSUNA KAYITLI

Bilindiği gibi Diyarbakır Barosu, çoklu baro düzenlemesine karşı çıkarak eylem düzenlemiş, eylemde Baro Başkanı Cihan Aydın, 'Baroları 1,2,3 diye numaralandırarak avukatları ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyorlar' açıklamalarında bulunmuştu.











BARO AVUKATI RESMEN TERÖRE HİZMET ETMİŞ!

Çoklu baro düzenlemesine karşı olan Diyarbakır Barosuna bağlı avukatı, 'örgüt' diye kime hizmet ettiği, Lice'de gerçekleştirilen operasyonda belli oldu.









KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Aynı zamanda Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin de yöneticisi yapılan Doğan, Ankara, İstanbul, Diyarbakır başta olmak üzere Baro Kadın Hakları Komisyonu adına çok sayıda dava ve duruşmalara katılıyordu. Doğan'ın son durumu, barolarla ilgili düzenlemeyi de akıllara getirdi. Çoklu baro sistemine karşı çıkan ve her platformda "Barolar hükümet eliyle yıpratılıyor. Bizlere terörist muamelesi yapılıyor. Savunma hakkı kısıtlanıyor" gibi söylemlerle CHP ve HDP'nin desteğini alan barolarda avukat Merve Nur Doğan'ın da içinde bulunduğu barolar basın açıklamasında "Bizlere terörist gözüyle bakılıyor" iddiasında bulunuyordu.







