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    • 09.10.2020 10:47
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    ordusu Cebrail köyüne Azerbaycan bayrağı dikti

    Dağlık Karabağ'ı işgalinden kurtarmak için harekete geçen ordusu, Cebrail ilinin işgalden kurtarılan köylerine Azerbaycan bayrağı dikti.

    AA

    ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda kontrolü sağladığı Cebrail ilinin köylerinde Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde Cebrail ilinin köyleri boyunca ordusunun araçlarını bırakarak kaçtığı görülüyor.

    Yıllar süren işgal döneminde adeta harabe haline dönen yerleşim birimlerinde artık kurtarıcı Azerbaycan askerlerinin diktiği bayraklar dalgalanıyor.

    Çekilen görüntülerde operasyona katılan askerlerden birinin "Sayın Başkomutanım, işgal altındaki tüm topraklarımızda üç renkli bayrağımızı dalgalandıracağımıza söz veriyoruz." ifadeleri yer alırken askerlerin tek tek bayrağı öperek diktikleri görülüyor.

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    Haberler Güncel Azerbaycan ordusu Cebrail köyüne Azerbaycan bayrağı dikti