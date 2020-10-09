HP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisini eleştiren Koza TV'yi belediye ile iş yapan müteahhit grubuna satın aldırmıştı. Televizyonun sahibi olarak ise CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in muhasebecisi Ahmet Yılmaz görünüyordu. SABAH'ın ele geçirdiği son dakika belgeleri konunun iç yüzünü tamamen ortaya çıkardı. Buna göre muhasebecilikten medya patronluğuna ulaşan Ahmet Yılmaz'ın fotoğrafına ve o satış belgelerine ulaştı. Belgelerde Ahmet Yılmaz, Koza TV'nin yönetim kurulu başkanı olarak yer alıyor.

İşte ayrıntılar;