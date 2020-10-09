'GUATRDA İLAÇ SEÇİMİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN ÖNEMLİ'

Uygulanan tedavinin de önemli olduğu konusunda uyaran Aktolun, "Zehirli guatr durumundaki ilaç seçimi, bağışıklık sisteminin bozulmaması açısından çok önemlidir. Bu ilaçlar hastaların beyaz kan hücrelerini düşürmekte ve bağışıklık sistemini iyiden iyiye çökertmektedir. Vücudun virüse karşı yürüttüğü savunmayı güçleştirmektedir. Bana yüzlerce tiroit hastası ulaştı, kronik hastalıkları olduğu için risk altında olup olmadıklarını sordular. Tiroit hastaları ilaçlarını düzenli kullanmalı. Sadece yüksek risk altındaki tiroit kanseri hastaları tedavilerine devam etmeli. Düşük risk altındaki tiroit hastalarının tedavileri koronavirüs riskine karşı ertelenebilir" dedi.

SUBAKUT TİROİDİT (TİROİT BEZİ İLTİHABI) NEDİR?

Subakut tiroitit toplumda çok sık rastlanan bir tiroit bezi(guatr) hastalığı olup sık görülmesine rağmen oldukça geç ve zor tanı konulabilmektedir. Hastalık çoğu zaman kendiliğinden ve ağrı kesicilerle hızlı bir şekilde düzelebildiği için bademcik iltihabı ve diğer boğaz ağrılarıyla karışıp hiç tanı konulmadan bile kendiliğinden iyileşebilmektedir. Ancak subakut tiroitit bazen sessizce kendiliğinden iyileşebileceği gibi bazen de;

- Şiddetli boğaz ağrısı,

- Düşmeyen ateş,

- Aşırı yorgunluk ve halsizlik,

- Kilo kaybı,

- Terleme,

- Çarpıntı gibi çok şiddetli de seyredebilmektedir.