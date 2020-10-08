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    • 08.10.2020 16:27
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    Son dakika: : , kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir!

    : Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen , kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği ’ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!

    DHA


    Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda "Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!" ifadelerine yer verildi.

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