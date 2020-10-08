Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda "Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!" ifadelerine yer verildi.
Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020
Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir! pic.twitter.com/VJKb8NmoOd