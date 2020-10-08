GREEN CARD NEDİR?

Green Card İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı Yeşil Kart olan bu belge, Amerikan Hükümeti'nin 1990 yılınından beri göçmenlik vizesi DV Lottery adı altında her yıl bir defa yaptığı bir çekiliş ile, ABD vatandaşı olmayan yabancılara, eşlerine ve onların 21 yaş altı çocuklarına ömür boyu ABD'de yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı sağlayan bir belgedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Green Card başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye' de doğmuş olmanız gerekmektedir. Gerekli görülen mesleki tecrübeye sahip olmanız ya da en az lise mezunu olmanız gerekir.

Green Card çekilişine resmi site üzerinden bireysel başvuru yapmak ücretsizdir. Sizden para talep edilmesi durumunda buna inanmayın.

Her başvuru sahibi, DV programının gerekliliği olan eğitim ve/veya meslek koşullarını aşağıdaki şekilde yerine getirmelidir: