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    • 08.10.2020 13:12
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    Son dakika: ’dan "" açıklaması

    Son dakika haberi... in kapsamının genişletilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Öğretmenlerimiz hazır. Servislerimiz hazır. Valilik olarak tüm kurumlarımızla beraber tedbirlerimiz alıyoruz çocuklarımızı özlemle bekliyoruz” dedi.

    İHA
    Tüm öğrencileri yakından ilgilendiriyor! Vali açıkladı
    ' Esenler'de gerçekleştirilen 500 bin defterin öğrencilere dağıtılması programında in kapsamının genişletilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



    Ailelerden, velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden çok iyi dönüşler aldıkların da kaydeden Vali Yerlikaya, "Hepsi huzurlu. Önlemlerle ilgili tüm yaz çalıştık dersimize. Gayet başarılı gidiyor. Buradan alınan tecrübe ve öz güvenle Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. 2, 3,4,8 ve 12'inci sınıflar Mesleki Teknik Liselerin Uygulama Sınıfları önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. Biz hazırız. Öğretmenlerimiz hazır. Servislerimiz hazır. Valilik olarak tüm kurumlarımızla, güvenlik görevlilerimizle beraber tedbirlerimiz alıyoruz. Salgınla mücadele noktasında önlemleri el birliğiyle başarılıyla uyguladığımızı daha ileriye salgınla tüm insanlıkla beraber kurtulacağımıza inanıyoruz. Çocuklarımızı özlemle bekliyoruz" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan "yüz yüze eğitim" açıklaması