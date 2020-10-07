Eğitimde yeni dönem! Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş nasıl olacak?





Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde ikinci aşamayı şöyle özetledi:



12 Ekim Pazartesi itibarıyla 2-3-4-8 ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitime başlayacak.



Öğrenciler, haftanın 2 günü okullarında olacak.



Sınıf mevcudu, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ile gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalış süresi azalacak.



İsteyen velililer, çocuklarını okula göndermeyecek. Bu durumda öğrenci devamsız sayılmayacak.







Okula gitmeyen çocuklar, uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. Bu öğrenciler, her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak.



Köy okullarının ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleri yüz yüze eğitime başlayacak.



Okullarda COVİD-19 ekipleri bulunacak. Öğretmenler de virüse karşı eğitim alacak.



Uzaktan eğitim süreci, yüz yüze eğitimle eş zamanlı olacak devam edecek.



İhtiyaç sahibi 500 bin öğrenciye, tablet ve bilgisayar dağıtılacak.