Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 güz döneminde üniversiteler açılacak mı? YÖK kararları

Üniversiteler açılacak mı? 2020 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde güz dönemi eğitimleri başladı. Uzaktan online eğitim yoluyla devam eden derslere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Ancak en çok merak edilen konulardan birisi ise yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı oldu. Peki, 2020 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten daha önce yapılan açıklamalarda 1 Ekim'den sonra üniversitelerin açılmasına yönelik sinyaller verilmişti.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

ÖK ve TSE arasında, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında yükseköğretim kurumlarının yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirlemek amacıyla geçen ay içerisinde bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.