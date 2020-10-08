Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 güz döneminde üniversiteler açılacak mı? YÖK kararları

Üniversiteler açılacak mı? 2020 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde güz dönemi eğitimleri başladı. Uzaktan online eğitim yoluyla devam eden derslere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Ancak en çok merak edilen konulardan birisi ise yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı oldu. Peki, 2020 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten daha önce yapılan açıklamalarda 1 Ekim'den sonra üniversitelerin açılmasına yönelik sinyaller verilmişti.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
ÖK ve TSE arasında, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında yükseköğretim kurumlarının yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirlemek amacıyla geçen ay içerisinde bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın imzaladığı protokol kapsamında, YÖK ve TSE iş birliğiyle "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandı.
YÖK Başkanı Saraç, kılavuzun takdim bölümünde kaleme aldığı yazıda, TSE ile yürütülecek çalışmaların ilki olan kılavuzun, küresel Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında, yükseköğretim kurumlarında sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ve takibi için gerekli altyapının geliştirilmesine katkı sağlamak ve genel standartları belirlemek amacıyla hazırlandığını anlattı.
Saraç, "Üniversitelerin salgın sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile araştırmalarına ve topluma hizmet faaliyetlerine devam edebilmesi için güvenli kampüs ortamlarını sağlamaları önemlidir. Kılavuz bu bağlamda bir başvuru kaynağı olmak üzere hazırlanmıştır. Bununla birlikte salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile yerel otoritelerin kararları da yakinen takip edilmelidir." ifadelerini kullandı.
ALINACAK TEDBİRLER NELERDİR?
Kılavuzda, üniversite kampüslerinde Kovid-19 önlemleri kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin şunlar kaydedildi:
"Kapalı alanlarda bulunan herkesin sürekli maske kullanımı sağlanmalıdır. Birlikte yapılan aktivitelerde yakın mesafede olunması gerekli ise maskeye ilaveten ayrıca yüz siperliği de kullanılmalıdır. Ortak kullanılan mekanlarda mümkün olduğunca klima veya vantilatör kullanılmamalı, ortamlar sıkça havalandırılmalıdır.
Kampüse gidiş ve gelişlerde faydalanılan toplu taşıma veya servis araçlarında mutlaka maske takılmalı, araçlara biniş ve inişlerde el hijyeni sağlanmalıdır. Mikroskop, bilgisayar ve T-cetveli gibi ortak kullanılan aletler, kullanım bittikten hemen sonra zarflı virüslere etkili, materyal uyumu olan dezenfektanlar ile temizlenmeli ve temiz olarak saklanmalıdır. Öğrencilere ve tüm personele yönelik, bilgisayar, laboratuvar cihazları, telefon ve masa benzeri ortak kullanımı zorunlu cihazları kullanmadan önce ve sonra dezenfekte etmeleri gerektiğini hatırlatıcı afişler hazırlanarak uygun yerlere asılmalıdır.
Kampüs içerisindeki derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane ve spor tesisleri gibi ortak kullanım alanları, periyodik olarak temizlenmelidir. Ortak kullanılan mekanlarda kişi sayısı azaltılmalıdır. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mümkün olduğunca toplantı ve sosyal aktiviteler açık havada veya on-line yapılmalıdır. Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerin kapasitesinin belirlenmesi, oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunması gereklidir. Derslik girişinde o dersliğin maksimum öğrenci kapasitesini belirten bilgileri içeren görsel materyallere yer verilmeli, oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalıdır. Korunma ve tedbirlere yönelik afiş-poster gibi bilgilendirici materyallere uygun yerlerde yer verilmelidir."
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor. Üniversitelerin çoğu bu dönem için uzaktan eğitim kararı almıştı.
Uzaktan eğitim modeline geçen üniversiteler arasında; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.