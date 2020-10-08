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    • 08.10.2020 14:43
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    Son dakika: 'a hakaret içeren paylaşımlar yapan 'a dava açıldı: 8 yıl 9 aya kadar hapis istemi

    Son dakika haberine göre, Sosyal medyada dinine hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    AA
    İslam'a hakaret içeren paylaşımlara dava

    İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık 'ın 9 Eylül'de Twitter hesabından, ellerinde Kur'an-ı Kerim ile silah bulunan erkek ve kadın fotoğrafı paylaşarak yorum yaptığı, sonrasında aynı hesabından camide namaz kılan erkek ve kız çocuğunun olduğu bir görseli de yorumla paylaştığı belirtildi.

    İddianamede ifadesine yer verilen Balaban, kendisine ait olan Twitter hesabından paylaşımları yaptığını, kimseyi aşağılama ve tahrik etme amacının olmadığını, yanlış anlaşıldığı ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.




    2 YIL 6 AYDAN 8 YIL 9 AYA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
    Sanığın Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla üzerine atılı suçları değişik zamanlarda birden fazla işlediği belirtilen iddianamede, Balaban'ın "zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: İslam'a hakaret içeren paylaşımlar yapan Mehtap Balaban'a dava açıldı: 8 yıl 9 aya kadar hapis istemi