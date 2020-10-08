YÖKDİL başvuru tarihi nedir? Başvuru ücreti ne kadar? 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin YÖKDİL başvuru tarihini duyurmasından ardından adaylar YÖKDİL başvuru kılavuzunu merak ederek araştırmaya başladı. Peki YÖKDİL başvuru tarihi nedir, ücreti ne kadar, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Heyecanla beklenen 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman düzenlenecek? İşte başvurularla ilgili merak edilen bilgiler…
YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
YÖKDİL başvuruları 21 Ekim - 2 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL başvuru ücreti 130,00 TL
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL/2 sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL sonuçları 14 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak.
SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER"
alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 2020-YÖKDİL/1 Sınavı 17 Ocak 2020 tarihinde, 2020-YÖKDİL/2 Sınavı 28 Temmuz 2020 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka
kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için belirtilen tarihlerde saat 23.59'da sona erecektir.
Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.
DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.
Başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak da başvuru için yeterli değildir. Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir dökümü başvuru süresi içinde mutlaka edinilmelidir.
YÖKDİL NEDİR?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.