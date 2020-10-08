O ilde flaş sigara kararı! Vali noktayı koydu: Mümkün değil

Günaydın, ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısını tekrarlayarak, "15 gün gerekmedikçe evden çıkmayalım çağrımızla önemli bir yere gelmiştik. Çağrımızı yineliyoruz. Özellikle hafta sonları sokağa çıkmadan evimizde ailemizle kalırsak çok daha huzurlu oluruz. Eş, dost, akraba ziyaretlerini zorunluluk olmadıkça yapmayalım. Elbette büyüklerimizin ihtiyacı varsa bunları karşılayacağız ama komşularımıza gidip sohbet etmeyi bırakalım. Eş, dost ziyaretlerimizi erteleyelim." diye konuştu.

Hafta içi sürekli denetim yaptıklarını anlatan Günaydın, gördüğü manzaranın kendisini üzdüğünü ifade etti.

"MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU ALANLARDA KESİNLİKLE SİGARA İÇİLEMEZ"

Maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda bazı vatandaşların sigara içtiğini belirten Günaydın, "Bu alanlarda sigara içilmesi hukuken mümkün değil. Bir zorunluluk getirilmiş, sizin bu zorunluluğa uymanız gerekiyor. Maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda kesinlikle sigara içilemez. Sigara içildiği takdirde maske takmama cezasından dolayı bu vatandaşlara 900 lira ceza yazılıyor." ifadelerini kullandı.