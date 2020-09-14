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    • 14.09.2020 21:41
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    Ata kızı adıyla Twitter hesabından lara eden tutuklandı

    hesabı Twitter üzerinden aşağılayıcı şekilde karikatür paylaştığı belirlenen tutuklandı. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayları...

    Sabah
    Sema Alim Dalgıç
    Müslümanları aşağılayan Ata kızı tutuklandı

    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Müslümanları aşağılayıcı şekilde karikatür paylaştığı belirlenen Mehtap Balaban isimli şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı.

    Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün gözaltına alındığı öğrenildi.

    Şüpheli savcılıkta verdiği ifadesinde sosyal medya hesabının kendine ait olduğunu, belirtilen paylaşımı kendisinin yaptığını ancak gayesinin kimseyi aşağılamak olmadığını beyan ettiği belirlendi.

    Edinilen bilgiye göre, şüphelinin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

    Hakimlikçe yapılan sorgu ardından şüpheli Mehtap B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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