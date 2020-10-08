FIFA 21 fiyatı ne kadar? FIFA 21 ön sipariş nasıl verilir? FIFA 21 çıktı mı?

FIFA 21 fiyatı ne kadar? FIFA 21 ön sipariş nasıl verilir? Futbol oyunu sevenlerin gözdesi FIFA serisinin yeni versiyonu FIFA 21 satışa çıkıyor. FIFA 21 çıktı mı sorusuna uzun zamandır yanıt aranıyordu ve merakla beklenen tarih geldi çattı. EA Sports tarafından üretilen oyun Epic Games sayfasında olmayacak. Peki, FIFA 21 fiyatı ne kadar? FIFA 21 ön sipariş nasıl verilir?
FIFA 21 ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?
Her yıl milyonlarca satış rakamına ulaşan FIFA 21 oyununu Steam sayfasından veya Origin sistemi üzerinden sipariş edebilirsiniz.
FIFA 21 FİYATI NE KADAR?
EA SPORTS FIFA 21 Standard Edition: 419,99 TL
EA SPORTS FIFA 21 Champions Edition: 559,99 TL
EA SPORTS FIFA 21 Ultimate Edition: 599,99 TL
FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?
Minimum:
İşlemci: Intel Core i3-6100 3.7 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz
İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit
Bellek: 8 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
İşlemci: Intel i5-3550 3.4 GHz ya da AMD FX 8150 3.6 GHz
İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit
Bellek: 8 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan