FIFA 21 fiyatı ne kadar? FIFA 21 ön sipariş nasıl verilir? FIFA 21 çıktı mı?

FIFA 21 fiyatı ne kadar? FIFA 21 ön sipariş nasıl verilir? Futbol oyunu sevenlerin gözdesi FIFA serisinin yeni versiyonu FIFA 21 satışa çıkıyor. FIFA 21 çıktı mı sorusuna uzun zamandır yanıt aranıyordu ve merakla beklenen tarih geldi çattı. EA Sports tarafından üretilen oyun Epic Games sayfasında olmayacak. Peki, FIFA 21 fiyatı ne kadar? FIFA 21 ön sipariş nasıl verilir?

FIFA 21 ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Her yıl milyonlarca satış rakamına ulaşan FIFA 21 oyununu Steam sayfasından veya Origin sistemi üzerinden sipariş edebilirsiniz.