Cuhmurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan özel uçak 'TUR' dün Türkiye saati ile 12.15'te Kuveyt'e gitti. Burada merhum Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'tan sonra görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile bir araya geldi. Yeni emire taziyelerini ileten Erdoğan daha sonra Katar'a geçti.
Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi.