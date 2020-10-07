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    • 07.10.2020 12:30
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    Son dakika: cinayetinde flaş gelişme! Katil ilk kez...

    Son dakika haberine göre ’nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencisi ’ı öldüren ’nun yargılanmasına yarın başlanıyor. hakkında ‘Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış isteniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    Hayrettin Şaşmaz
    Zeynep Şenpınar cinayetinde flaş gelişme! Katil ilk kez...

    Son dakika haberler... 'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencisi 'ı öldüren 'nun yargılanmasına yarın başlanıyor. hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış isteniyor.

    Muğla Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Kemaloğlu'nun yargılanmasına yarın saat 14.00'te Muğla 1'inci 'nde başlanacak.

    Kemaloğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Kemaloğlu'nun 112'yi aradığı sırada Şenpınar'ın hayatta olduğu ancak ekipler geldiğinde şüphelinin engel olması nedeniyle genç kızın hayatını kaybettiği tespiti de yer aldı. İddianamede ayrıca; Şenpınar'ın olay günü sabah saatlerinde evden kaçtığı ancak Kemaloğlu'nun yakalayıp, eve götürdüğü de belirtildi. Kemaloğlu'nun Şenpınar'ın vücudundaki kanları temizleyerek, iç çamaşırı dâhil tüm kıyafetlerini temizleriyle değiştirdiği de belirtildi.

    Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu; şikâyetçi olduğu, Kemaloğlu hakkında verilen 15 günlük uzaklaştırma kararının ardından şikâyetini geri aldığı da ortaya çıkmıştı.

    KADIN MECLİSLERİNDEN ÇAĞRI

    Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi, dava saatinde Muğla Adliyesinde olacaklarını açıklayarak destek çağrısı yaptı. Öte yandan; Aile, Çalışma ve Bakanlığı müdahillik talebinde bulunmuştu.

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