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    • 10.09.2020 09:51
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    inde yeni görüntüler ortaya çıktı! Öldürülmeden hemen önce...

    Son dakika haberleri... 'da sevgilisi tarafından öldürülen 'ın öldürülmeden önce evden kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi. İşte detaylar...

    DHA

    Muğla'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın(25) öldürülmeden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    Ulaşılan görüntülerde, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görülüyor. Kemaloğlu ise Zeynep'in peşinden gidip kaçtığı eve geri getiriyor. Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.

    Muğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni gelişme yaşandı.

    Şenpınar'ın öldürülmeden saatler önce binadan kaçtığı başka bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    Görüntülerde Zeynep Şenpınar'ın binadan hızla ayrıldığı, Selim Ahmet Kemaoğlu'nun ise peşinden giderek Zeynep'i eve getirdiği görülüyor. Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.
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