Muğla'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar (25) parka kaçıp kurtulmak istediği, dövülüp geri götürüldüğü ortaya çıktı.

Muğla'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Şenpınar'ın parka kaçıp kurtulmak istediği ortaya çıktı.

Bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görüldü.

Kemaloğlu ise Zeynep'in peşinden gidip kaçtığı eve geri getirdiği gözlendi. Görüntüler mahkeme dosyasına eklendi.

Zeynep Şenpınar'ın ailesinin avukatı Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Ortaya çıkan görüntülerde Zeynep'in sabahın ilk saatlerinde evden kaçtığı, ardından Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından getirildiği ortada. Bu görüntüler mahkeme dosyasına girdi, Ayrıca katil Zeynep'i parkta da darp etmiş. Parkta ta kan izlerinin bulunuyor. Bu detay da dosyaya girdi. Katilin, öldürme konusunda ne kadar istikrarlı ve kararlı olduğu apaçık görülüyor" dedi.