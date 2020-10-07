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    • 07.10.2020 12:15
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    Devlet Başkanı Putin: lar toprağında yapılmıyor

    Devlet Başkanı 'de 'da işgalci konumunda bulunan 'ı köşeye sıkıştıracak açıklamalar geldi. Putin "lar Ermenistan topraklarında yapılmıyor" diyerek Karabağ'ın toprakları olduğunu bir kez daha ilan etmiş oldu.

    AA
    Putin'den Ermenistan'ı köşeye sıkıştıracak sözler

    Devlet Başkanı , Rus devlet kanalı Rossiya 24'e açıklamalarda bulunarak saldırıları nedeniyle 'ın Karabağ bölgesinde başlayan lara dair değerlendirmeler yaptı.

    "İNSANLAR ÖLÜYOR"
    Karabağ'da yaşananların "trajedi" olduğunu savunan Putin, "Çok endişeliyiz çünkü Azerbaycan, Ermenistan ve , buralarda yaşayan tüm insanlar bize yabancı değiller. Rusya'da yaklaşık 2 milyon Azerbaycanlı ve bundan daha fazla da Ermeni yaşıyor. Çok sayıda Rus vatandaşı, bu ülkelerle dostane ve akrabalık ilişkileri sürdürüyor. Bu elbette büyük bir trajedi. İnsanlar ölüyor. İki taraftan da büyük kayıplar var." ifadelerini kullandı.

    Çatışmaların yakın zamanda sona ereceğini umduklarını belirten Putin, "Mümkün olan en kısa zamanda ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

    "ÇATIŞMALAR ERMENİSTAN TOPRAĞINDA YAPILMIYOR"
    Ermenistan'ın KGAÖ üyesi olduğunu anımsatan Putin, şunları kaydetti: "Bu anlaşma çerçevesinde Ermenistan'a karşı belirli sorumluluklarımız var. Bu çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor. Rusya anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını her zaman yerine getirir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la sürekli temas halindeyim. Rusya'nın müttefik olarak sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda bir soru işareti yok."

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