Son dakika: Yenikapı'daki kirlilik su altı drone kamerasında: Balıklar yaşam savaşı veriyor

Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve bisiklet sürdüğü Yenikapı Sahili'nde biriken çöp yığınları İHA'nın su altı dronu ile görüntülendi. Görüntülerde maskeden poşete kadar birçok atık olduğu görülürken, bir yandan da balıkların yüzdüğü görüldü.













Ayrıca havadan çekilen görüntülerde ise kıyıda bir şerit halinde uzanan çöpler, denizin güzelliğine gölge düşürdü. Sahile gezmek için gelen vatandaşlar da çöplerin oluşturduğu kirliliğe ve kötü kokuya isyan etti.