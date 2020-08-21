CHP'DEN HALİÇ YALANLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iç sızlatan görüntüleri görmezden geldi, yetmedi inkar etti. Had bildirmeye kalkan Torun, "Haliç'te iddia edildiği gibi bir kirlilik söz konusu olmayıp, Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeyi çevre ve doğaya karşı ilgisizlikle suçlamak kimsenin haddi de değildir." dedi.