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    • 21.08.2020 18:58
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    'den göz göre göre yalanı! CHP'nin 'kirlilik yok' dediği Haliç'e bakın!

    Başkan ’ın Belediye Başkanlığı döneminde temizlettiği günümüzde içler acısı bir halde. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Haliç’i kastederek ‘rezillik’ demiş Genel Başkan Yardımcısı ise, "Haliç'te iddia edildiği gibi bir kirlilik söz konusu olmayıp, bir belediyeyi çevre ve doğaya karşı ilgisizlikle suçlamak kimsenin haddi de değildir” ifadelerini kullandı. Torun’un açıklamalarından dakikalar sonra görüntülenen Haliç CHP’li ismi yalanladı. Haliç'teki kirlilik had safhaya ulaştı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç rezaletini inkar etse de, bölgeden gelen görüntüler çevre kirliliğini gözler önüne seriyor. Kirlilik öylesine büyük bir hal aldı ki, Haliç'in eski halinden eser kalmadı. Simsiyah Haliç bugün ise yosunlarla kaplı yeşil bir tabakaya büründü.

    CHP'DEN HALİÇ YALANLAMASI
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iç sızlatan görüntüleri görmezden geldi, yetmedi inkar etti. Had bildirmeye kalkan Torun, "Haliç'te iddia edildiği gibi bir kirlilik söz konusu olmayıp, Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeyi çevre ve doğaya karşı ilgisizlikle suçlamak kimsenin haddi de değildir." dedi.

    HALİÇ'TEN GELEN GÖRÜNTÜLER YALANINI CHP'Lİ TORUN'UN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI
    CHP'li Torun'un açıklamalarından dakikalar sonra Haliç'in havadan çekilen yeni görüntüleri ajanslara düştü. Görüntülerde Haliç'teki yeşil tabaka ve çevre kirliliği göze çarpıyor. Görüntüler sonrası Torun'dan bir açıklama gelmezken, Haliç'in içler acısı halinin ne olacağı da bilinmiyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN SİTEM ETMİŞTİ
    Başkan Erdoğan dün AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, İstanbul'u 1994 yılında çöp, çukur ve çamurdan aldığını söyledi. Haliç'i yeniden doğa güzelliği haline getirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Haliç'in halini görüyorsunuz değil mi, ne hale getirdiler." diye sitem etti.

    Erdoğan, İstanbul'da büyüyen sorunlara dikkat çekti, "İstanbul rezillik. Biz şov değil, hizmet yapacağız" ifadelerini kullandı.

    EKREM İMAMOĞLU, 'YUNUSLAR YÜZÜYOR' DEMİŞTİ
    Adeta zift rengine dönen Haliç Türkiye'nin gündemine oturmuştu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Haliçte yunus balıkları yüzüyor" diyerek görüntüleri yalanlamıştı.

    İBB, 'alg patlaması' yalanına da sığınmıştı. Görüntüler ise İmamoğlu ve İBB'yi yalanlamıştı.
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